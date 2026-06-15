Фигурант признан виновным по первой части статьи 111 Уголовного кодекса — за намеренное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к неизгладимому обезображиванию лица.

Вязниковский городской суд огласил приговор 34-летнему мужчине, изуродовавшему лицо оппонента в уличной ссоре.Следствием и судом установлено, что 7 августа прошлого года 23-летний потерпевший со своим другом катался по городу на мотоциклах. Возле одного из домов на улице Физкультурной у них вспыхнула перепалка с отдыхавшей на скамейке группой граждан: осужденному показалось, что мотоциклисты нарушают покой окружающих.В разгар конфликта злоумышленник нанес пострадавшему как минимум один акцентированный удар кулаком прямо в левый глаз. Полученная травма оказалась настолько тяжелой, что врачам пришлось удалить глазное яблоко; последствиями стали протезирование органа зрения и стойкое искажение черт лица и мимики.В ходе разбирательства виновный полностью признал содеянное. Приняв доводы государственного обвинителя, суд определил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вынесенный приговор пока не набрал законную силу.