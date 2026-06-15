Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Следственными органами регионального управления СК завершено расследование уголовного дела против 42-летнего жителя Александровского округа, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетнего в опасную для жизни деятельность.Летом 2024 года фигурант купил своему 11-летнему сыну подержанный питбайк, не имеющий зеркал, поворотников и запрещенный для дорог общего пользования. Отец оставил ключи в свободном доступе и разрешал ребенку кататься. В июне 2025 года на трассе Колокша — Верхние Дворики 12-летний мальчик при выезде с обочины врезался в Nissan Almera, получив тяжелейшие травмы.Пострадавшего подростка экстренно госпитализировали в подмосковную клинику. Мужчина признал свою вину.