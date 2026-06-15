Приговор в законную силу не вступил.

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 46-летнему горожанину за незаконную покупку шпионской техники для негласного получения информации.Ранее лишенный прав за пьяную езду мужчина завалил теоретический экзамен на категорию «В». В коридоре ГАИ он встретил незнакомца, который предложил сдать теорию с помощью скрытой камеры под одеждой и микронаушника. Согласившись, кандидат вооружился спецтехникой и зашел в класс. Однако инспекторы заметили неестественный объем под его курткой, прервали экзамен и вызвали полицию.Шпионское оборудование у нарушителя изъяли, а его результаты аннулировали. Фигурант полностью раскаялся, суд наказал его штрафом в 100 тысяч рублей.