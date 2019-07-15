Минтуризма Республики Крым оценит возможность создания в районе Чатыр-Даг и Ай-Петри горнолыжного курорта. Соответствующий заказ на исследование разместили на официальном сайте госзакупок, сообщает ГТРК Севастополь со ссылкой на ИА Крыминформ.

Минтуризма Республики Крым оценит возможность создания в районе Чатыр-Даг и Ай-Петри горнолыжного курорта. Соответствующий заказ на исследование разместили на официальном сайте госзакупок, сообщает ГТРК "Севастополь" со ссылкой на ИА "Крыминформ". Максимальная цена контракта составит 2 миллиона рублей. Закупка будет разделена на 2 этапа: в этом году будет потрачено 1,3 миллиона рублей, а в 2020-м - 0,7 миллиона.В рамках контракта подрядчик оценит все факторы риска и возможные перспективы создания в этом районе горнолыжного сектора. Кроме того, он будет обязан разработать различные варианты расположения горнолыжных трасс, средств размещения туристов (гостиниц, отелей), а также спроектировать комплекс обеспечивающей инфраструктуры для горнолыжного спорта.Первым этапом станет составление климатической характеристики территории и сбор материалов, связанных с наличием водных объектов, популяцией птиц и млекопитающих. На втором этапе исследования, который пройдет с января по октябрь 2020 года, будет проведен анализ всех факторов, влияющих на горнолыжные трассы, в том числе исследование горных склонов и высот. Также будут изучены характеристики водоемов и отобраны пробы воды на химический анализ грунта и почвы. Финальным этапом станет оценка возможности размещения объектов инфраструктуры и горнолыжных трасс.