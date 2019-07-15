Она дает возможность получать вознаграждения по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» – клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей

Она дает возможность получать вознаграждения по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» – клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублейБанк УРАЛСИБ предлагает розничным клиентам новую дебетовую карту «Прибыль» с двойной выгодой.Карта «Прибыль» объединяет в себе сразу несколько преимуществ. Она дает возможность получать вознаграждения по программе лояльности «УРАЛСИБ Бонус» – клиенту начисляются баллы из расчета 1 балл = 50 потраченных рублей, которые могут быть обменены на денежные сертификаты предусматривающие максимальный кэшбэк до 3%. Порядок использования сертификатов в рамках программы лояльности указан на сайте .Кроме того, предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте – от 3 до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца.Снятие наличных по карте при сумме от 3 тысяч рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц.Карту «Прибыль» можно открыть в отделениях Банка в следующих городах: Москва, Воскресенск, Дубна, Жуковский, Одинцово, Раменское, Сергиев Посад, Серпухов, Химки, Тверь, Ярославль, Рославль, Смоленск, Тула, Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров, Кольчугино, Петушки, Покров, Рязань, Брянск, Клинцы, Воронеж, Липецк, Орел, Белгород, Старый Оскол, Тамбов, Колпино, Санкт-Петербург, Калининград, Светлый, Петрозаводск, Боровичи, Великий Новгород, Архангельск, Вологда, Череповец, Курган, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Челябинск, Мегион, Нижневартовск, Сургут, Екатеринбург, Надым, Тюмень, Анапа, Армавир, Геленджик, Ейск, Каневская, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, Курганинск, Новороссийск, Сочи, Тимашевск, Туапсе, Волгоград, Ростов-на-Дону, Таганрог.Ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания карты можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также .Дополнительная информация по Карте:Комиссии по карте «Прибыль»: перевыпуск с прежним сроком действия карты 299 руб.; смена ПИН-кода/Разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее-БТ) ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банка), 30 руб., в БТ других банков 50 руб.; запрос об остатке денежных средств через БТ др. банков 30 руб.Обслуживание неактивного карт. счета от 365 до 730 дней 199 руб., от 730 дней (включительно) 250 руб.; выдача наличных (далее-ВН) в пунктах ВН (далее–ПВН) - 0,7% от суммы операции (далее-СО); ВН в ПВН и БТ других банков на территории РФ при СО до 3000 руб. - 49 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ -1% от СО, но не менее 110 руб, может взиматься доп. комиссия др. банками.ВН без Карты в ПВН филиала Банка в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) -1% от СО, от 1 до 3 млн. руб – 5%, от 3 млн. руб. – 10%; ВН без Карты в ПВН филиала Банка «Южный», в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.)-5% от СО.Зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее–БПТ) банков - согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее – перечень) - 0,5% от СО. Безналичный перевод средств (далее-БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты других банков по перечню -1,5% от СО, но не менее 60 руб. БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню -1% от СО, но не менее 30 руб. БПС в др. организациях с Карты на карту других банков - 1% от СО, но не менее 60 руб. БПС на сайте Банка с карты на карту других банков - 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых - двойная ключевая ставка ЦБ РФ.БПС возможны только с карт/на карту Visa/MasterCard.