Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не увенчались успехом. Батька упорно отказывается принимать российские предложения по интеграции в Союзное государство. По мнению экспертов, в Кремле окончательно разочаровались в лидере соседней республики.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не увенчались успехом. Батька упорно отказывается принимать российские предложения по интеграции в Союзное государство. По мнению экспертов, в Кремле окончательно разочаровались в лидере соседней республики.К 2024 году Союзное государство обретёт реальные очертания, его главой станет Владимир Путин, а Александр Лукашенко, которому к тому моменту будет под 70 лет, займет пост премьер-министра. До недавнего времени аналитики рассматривали этот вариант как вполне возможный.Но упрямство и несговорчивость Батьки заставили их изменить свое мнение. По мнению авторов Telegram-канала "Бульба престолов", Кремль отказался от такого варианта из-за недоговороспособности президента Белоруссии." и его семью с их белорусизацией и играми на российском поле никто из серьезных игроков терпеть у власти более не намерен", – уверены эксперты.В Кремле свыклись с намерением Батьки сделать Белоруссию нейтральным государством, мостом между Россией и Западом, полагают авторы Telegram-канала. Ответ Кремля не заставил себя ждать: началось сокращение российских дотаций для Белоруссии, утверждают авторы.Для белорусской экономики это станет сокрушительным ударом. Стабильность, которой любит хвастаться Лукашенко, рухнет, как карточный домик."Белорусский рубль упадет к доллару с 2,5 до 8-10 и съест директивное увеличение зарплат, проведенное Лукашенко в 2018-19 годах", – полагает "Бульба престолов". Авторы также прогнозируют массовую безработицу и кризис в сфере ЖКХ.Белорусский лидер ведет опасную игру. Раздутые политические амбиции могут нанести непоправимый вред возглавляемому им государству.