33-летняя Ирина Шейк постоянно делится снимками с модных съемок, светских мероприятий и званных ужинов. На этот раз она предпочла другой формат, чем крайне удивила окружающих.

33-летняя Ирина Шейк постоянно делится снимками с модных съемок, светских мероприятий и званных ужинов. На этот раз она предпочла другой формат, чем крайне удивила окружающих.Модель опубликовала серию фотографий с маленькими котятами. Она решила таким образом помочь бездомным животным. Знаменитость призвала подписчиков приютить пушистых крошек, оставшихся без хозяев.На одном кадре она запечатлена в кружевном корсете, который почти не прикрывает ее грудь. В обеих руках она держит пушистых питомцев: в правой – черного котенка, а в левой – полосатого. "Еще рано кошек заводить!", – иронично подметил пользователь Сети.Также Шейк опубликовала снимок, на котором крупным планом заснят ее глаз и мордочка крохотного детеныша. Фолловеры тут же начали оставлять под постном лестные слова. "Восхищаюсь Ириной, человечище с большим сердцем!", "Ты самая лучшая! С тобой вся Россия!", "Ирина, вы богиня красоты этого мира!", "Вы невероятная!", – не скрывали восхищенных эмоций фанаты."Лучше Ирины Шейк может быть только Ирина Шейк с котом", – заявил поклонник.Даже звезды российского шоу-бизнеса не смогли пройти мимо чудесного кадра. "Глаза – огонь", – с восторгом отметила Анна Семенович.