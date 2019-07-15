О задачах, стоящих перед МВД России в рамках исполнения федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».
Дело государственной важности
Уточнить полномочия в области организации дорожного движения между различными ведомствами, усовершенствовать порядок освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, разрешить проблемные вопросы регистрации транспортных средств, проведения технического осмотра – это лишь часть задач, стоящих перед МВД России в рамках исполнения федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения. О том, какие ещё шаги предстоит предпринять в этом направлении, рассказывает первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ.
«Точки» роста ведомственной медицины
О том, как реализуется концепция развития медицинской системы МВД России, направленная как на совершенствование работы действующих МСЧ, так и на создание новых ведомственных здравпунктов и амбулаторий в регионах, внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, рассказывает заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России – начальник Управления медицинского обеспечения полковник внутренней службы Александр СУХОРУКОВ.
Александр ИНШАКОВ: «Бесстрашных каскадёров не бывает»
Александр ИНШАКОВ рассказывает, как он, обладатель чёрного пояса по карате, прошёл путь от каскадёра до кинорежиссёра, сценариста и продюсера.
Эти и другие материалы читайте в печатной версии журнала «Полиция России» № 7, а также на интернет-странице издания.