О задачах, стоящих перед МВД России в рамках исполнения федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Дело государственной важностиУточнить полномочия в области организации дорожного движения между различными ведомствами, усовершенствовать порядок освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, разрешить проблемные вопросы регистрации транспортных средств, проведения технического осмотра – это лишь часть задач, стоящих перед МВД России в рамках исполнения федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения. О том, какие ещё шаги предстоит предпринять в этом направлении, рассказывает первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр ГОРОВОЙ.«Точки» роста ведомственной медициныО том, как реализуется концепция развития медицинской системы МВД России, направленная как на совершенствование работы действующих МСЧ, так и на создание новых ведомственных здравпунктов и амбулаторий в регионах, внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, рассказывает заместитель начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России – начальник Управления медицинского обеспечения полковник внутренней службы Александр СУХОРУКОВ.Александр ИНШАКОВ: «Бесстрашных каскадёров не бывает»Александр ИНШАКОВ рассказывает, как он, обладатель чёрного пояса по карате, прошёл путь от каскадёра до кинорежиссёра, сценариста и продюсера.Эти и другие материалы читайте в печатной версии журнала «Полиция России» № 7, а также на интернет-странице издания.