Соведущая программы на Первом канале Давай поженимся Роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова. Его пародии в Instagram набирают все больше популярности, он еще и заразил этой идеей своего друга и коллегу Тимура Батрудинова. Но вот участники его роликов, в том числе и главная сваха страны, не могут на это реагировать нормально.

Соведущая программы на Первом канале "Давай поженимся" Роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова. Его пародии в Instagram набирают все больше популярности, он еще и заразил этой идеей своего друга и коллегу Тимура Батрудинова. Но вот участники его роликов, в том числе и главная сваха страны, не могут на это реагировать нормально.Роза, не сдерживая эмоций, высказала резиденту Comedy Club все, что о нем думает. "То, что я вижу, не красит ребят, которые это делают. Хотя они очень талантливые, но, видимо, уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что это смешно. Это непрофессионально", – высказалась коллега Ларисы Гузеевой.Ведущая сообщила, что видела лишь один из роликов Харламова, в котором пародисты унизили одного из героев программы. Она пояснила, что именно с этим мужчиной была трагическая история. Они всей командой рыдали, когда участник рассказывал про своих родителей, до чего они его довели."Получается, пародисты унизили человека, который поделился бедой", – недоумевает Сябитова.Тем не менее, Роза признала, что если их программу пародируют, это говорит о ее популярности. Как сообщает , при этом она подчеркнула, что в целом хорошо относится к такого рода юмору, если зрителя не обманывают, дарят новые эмоции.