20 водоналивных дамб направит МЧС в Амурскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По поручению правительства страны средства защиты от наводнений выделят и другим дальневосточным регионам.

Правительство России распорядилось выделить дальневосточным регионам средства защиты от наводнений. Для обеспечения безопасности местных жителей будет направлено 64 комплекта водоналивных дамб, 20 из которых направят в Амурскую область, информирует ГТРК "Амур".Специалисты МЧС провели анализ оснащённости барьерными сооружениями регионов, которые наиболее подвержены подтоплениям и удалены от Центрального федерального округа. В расчет были взяты неблагоприятные погодные явления, обрушившиеся на эти территории во второй половине июня. К таким регионам отнесли Еврейскую автономию, Хабаровский и Приморский края, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.