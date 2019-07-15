Заслуженная артистка России Елена Воробей пришла гостьей на передачу Он и Она Киры Прошутинской. Она дала личное интервью, в котором рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на своем жизненном пути.

Заслуженная артистка России Елена Воробей пришла гостьей на передачу "Он и Она" Киры Прошутинской. Она дала личное интервью, в котором рассказала, с какими сложностями ей пришлось столкнуться на своем жизненном пути.Первым делом, звезда вспомнила ужасающие подробности болезни дочери Софии. В прошлом году девочка перенесла серьезную операцию на позвоночник."До этого два года нервов, решений, что делать, где делать, как, с кем. Советчиков много. При таком сколиозе вмешательство должно было быть либо в совсем малюпасеньком возрасте, когда она малюськой совсем была, или уже ждать, когда вытянется позвоночник. В нашем случае, раз в том возрасте не выявили врачи, то уже оставалось ждать, пока подрастет наша малявочка", – рассказала Воробей.Артистка отмечает, что отец девочки – бизнесмен из Петербурга по имени Игорь, не принимал никакого участия: ни морального, ни финансового. По данным , у него была другая семья. о которой он даже не удосужился сказать Воробей. Она узнала это от общих друзей и была, мягко говоря, шокирована.Другая женщина родила возлюбленному Елены двух сыновей, о которых он так мечтал. София даже успела познакомиться со старшим. Но, к сожалению, глава семейства вскоре скончался в результате несчастного случая."Его сыновья осиротели, и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела, и все хотели", – с нотками печали отмечает артистка.Сейчас дочка звезды не поддерживает связь с детьми скончавшегося отца. "Соне это не нужно", – заявила Елена.