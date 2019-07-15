Олег Газманов в
стихах поздравил супругу с годовщиной свадьбы и с 30-летием знакомства.
Трогательное признание в любви растрогало как адресата, так и поклонников певца.
Олег Газманов в
стихах поздравил супругу с годовщиной свадьбы и с 30-летием знакомства.
Трогательное признание в любви растрогало как адресата, так и поклонников певца.
Олег и Марина Газмановы сыграли свадьбу 15 июля 2003 года.
Но этот день для пары важен еще и тем, что знаменует начало их отношений,
которым исполнилось 30 лет. Известный поэт в честь этой даты посвятил супруге
трогательные строки.
"Моя любимая легко ранимая Нетерпеливая, неповторимая, Необъяснимая,
неукротимая Такая разная такая страстная С 30-летием – моя прекрасная…",
подписал Олег Газманов пост в Instagram.
Послание артиста нашло цель: Марина не смогла не ответить на
такое признание – и тоже сделала это в стихаха. "Спасибо за любовь и в
свете, и в уроках , в детях , в закатах и восходах, в путешествиях и в спорах,
в болезнях и в нашем смехе", – написала супруга певца.
Подписчиков романтичное поздравление,
опубликованное певцом, привело в восторг. Некоторые даже выступили в
откровенными признаниями. "Когда мне было 4-5 лет, я танцевала под морячку
и мечтала выйти замуж за Олега Газманова. Хорошо, что я не знала, что он
женился еще до моего рождения", – пишут комментаторы (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
У есть сын от первого брака. Родион – уже известный певец и телеведущий. А сына Марины Филиппа, который родился в браке с братом печально известного Сергея Мавроди – Вячеславом – артист усыновил. Позже Филипп взял фамилию Газманова. У Олега и Марии общая дочь Марианна, она родилась в декабре 2003 года.