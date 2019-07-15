Олег Газманов в стихах поздравил супругу с годовщиной свадьбы и с 30-летием знакомства. Трогательное признание в любви растрогало как адресата, так и поклонников певца.

Олег Газманов встихах поздравил супругу с годовщиной свадьбы и с 30-летием знакомства.Трогательное признание в любви растрогало как адресата, так и поклонников певца.Олег и Марина Газмановы сыграли свадьбу 15 июля 2003 года.Но этот день для пары важен еще и тем, что знаменует начало их отношений,которым исполнилось 30 лет. Известный поэт в честь этой даты посвятил супругетрогательные строки."Моя любимая легко ранимая Нетерпеливая, неповторимая, Необъяснимая,неукротимая Такая разная такая страстная С 30-летием – моя прекрасная…",подписал Олег Газманов пост в Instagram.Послание артиста нашло цель: Марина не смогла не ответить натакое признание – и тоже сделала это в стихаха. "Спасибо за любовь и всвете, и в уроках , в детях , в закатах и восходах, в путешествиях и в спорах,в болезнях и в нашем смехе", – написала супруга певца.Подписчиков романтичное поздравление,опубликованное певцом, привело в восторг. Некоторые даже выступили воткровенными признаниями. "Когда мне было 4-5 лет, я танцевала под морячкуи мечтала выйти замуж за Олега Газманова. Хорошо, что я не знала, что онженился еще до моего рождения", – пишут комментаторы (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).У есть сын от первого брака. Родион – уже известный певец и телеведущий. А сына Марины Филиппа, который родился в браке с братом печально известного Сергея Мавроди – Вячеславом – артист усыновил. Позже Филипп взял фамилию Газманова. У Олега и Марии общая дочь Марианна, она родилась в декабре 2003 года.