Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.Как сообщалось, на минувшей неделе Следственное управление СК РФ по Иркутской области возбудило в отношении Сергея Худоногова уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)", напоминает ТАСС.Основанием для расследования стал размещенный в социальной сети одним из местных жителей видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа главы района в Нижнеудинске. Как отмечалось в в пояснении видеозаписи, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.