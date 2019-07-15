Нижняя палата парламента в среду, 18 июля, рассмотрит законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия документа ждут российские садоводы и фермеры.

Нижняя палата парламента в среду, 18 июля, рассмотрит законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия документа ждут российские садоводы и фермеры.Председатель нижней палаты отметил, что законопроект снижаетНДС на плодово-ягодные культуры с 20% до 10%, на рассмотрение документ внесли главывсех думских фракций. "18 июля законопроект в приоритетном порядке будетрассмотрен в первом чтении", – сказал Володин.Он напомнил, что проработать соответствующий вопрос поручилпрезидент России Владимир Путин после встречи с садоводами. Решение поддержалпремьер-министр Дмитрий Медведев, отметил спикер Госдумы.Володин указал на необходимость поддержки отечественныхпроизводителей и повышения доступности плодово-ягодной продукции. Спикерпосетовал, что количество ввозимой продукции в 1,5 раза превышает собственноепроизводство."Задача законопроекта – создать дополнительные условиядля импортозамещения", – подчеркнул председатель нижней палаты.Вместе с Вячеславом Володиным проект закона внеслируководители фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, КПРФ Геннадий Зюганов,ЛДПР Владимир Жириновский, "Справедливая Россия" Сергей Миронов и главадумского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.На поддержку отечественных производителей направлен изаконопроект о предоставлении субсидий виноделам. Возмещаться будутнедополученные доходы и затраты, связанные с производством и реализациейвинограда, произведенных из него вин и виноматериалов.