Нижняя палата парламента в среду, 18 июля, рассмотрит законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия документа ждут российские садоводы и фермеры.
Нижняя палата парламента в среду, 18 июля, рассмотрит законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятия документа ждут российские садоводы и фермеры.
Председатель нижней палаты отметил, что законопроект снижает
НДС на плодово-ягодные культуры с 20% до 10%, на рассмотрение документ внесли главы
всех думских фракций. "18 июля законопроект в приоритетном порядке будет
рассмотрен в первом чтении", – сказал Володин.
Он напомнил, что проработать соответствующий вопрос поручил
президент России Владимир Путин после встречи с садоводами. Решение поддержал
премьер-министр Дмитрий Медведев, отметил спикер Госдумы.
Володин указал на необходимость поддержки отечественных
производителей и повышения доступности плодово-ягодной продукции. Спикер
посетовал, что количество ввозимой продукции в 1,5 раза превышает собственное
производство.
"Задача законопроекта – создать дополнительные условия
для импортозамещения", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Вместе с Вячеславом Володиным проект закона внесли
руководители фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, КПРФ Геннадий Зюганов,
ЛДПР Владимир Жириновский, "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава
думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
На поддержку отечественных производителей направлен и
законопроект о предоставлении субсидий виноделам. Возмещаться будут
недополученные доходы и затраты, связанные с производством и реализацией
винограда, произведенных из него вин и виноматериалов.