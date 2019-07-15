Столько же суд назначил и его подельнику Трушинскому

Столько же суд назначил и его подельнику ТрушинскомуИгорю Конышеву снова продлили домашний арест. Экс-директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника обвиняют в растрате средств госпредприятия с использованием служебного положения.На заседании, которое прошло в минувшую пятницу, Игорю Конышеву продлили домашний арест до 17 сентября. Столько же суд назначил и его подельнику Трушинскому.Они, по версии следствия, желая украсть государственные деньги, договорились о заключении договора о разработке нового сайта музея по заведомо завышенной стоимости.