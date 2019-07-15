Известный актер Александр Яцко стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист рассказал о браке с коллегой по цеху Еленой Валюшкиной.

Известный актер Александр Яцко стал гостем шоумена БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артистрассказал о браке с коллегой по цеху Еленой Валюшкиной.Актер поведал, что с будущей супругой познакомился Театре Моссовета. Звезда фильма "Формулы любви" Елена Валюшкина была его партнершей по сцене."Мы пили вино, разговаривали. Я не завидовал еепопулярности, но все время говорил ей, что сплю с заслуженной артисткой. Мы кэтим шуткам легко относились. Вместе мы были одной командой. Я прекраснопонимал, что наша женитьба – дело времени. Так в итоге и случилось", –рассказал Яцко в студии программы "Судьба человека".Александр и Елена прожили вместе около 20 лет. Супруги долгоне могли стать родителями, артистка прошла через четыре процедуры ЭКО, которые недали результата. Когда артисты совсем потеряли надежду, судьба подкинула имсюрприз: Валюшкина забеременела сама и родила сына, а через несколько лет всемье появился второй ребенок – дочка.Появление совместных детей не помогло спасти брак. Весть отом, что Александра Яцко и Елена Валюшкина решили развестись, стала громомсреди ясного неба."Все кончается, наше счастье закончилось. Есть люди,которым везет и их счастье длится до гробовой доски. Но у меня тоже быласчастливая семья, но до определенного момента", – признался Александрв студии программы .Примечательно, что Елена Валюшкина в интервью говорилаБорису Корчевникову, что сама ушла от мужа. Она намекнула, что нашла в телефонеАлександра подтверждения неверности.Ведущий ток-шоу попросил Яцкопрокомментировать заявление Валюшкиной. "Не надо так внимательно относиться крассказу бывших жен, они такие сочинительницы, впрочем бывших мужей тоже",– увиливал от прямого ответа артист.Однако Корчевникова этот ответ не удовлетворил, шоумен еще раз спросил об изменах, он мягко давил на гостя, вынуждая сознаться. Судя по всему, Яцко не хотел трясти грязным бельем на публике: "Надодвигаться дальше. А что прошлое ворошить", – сказал Александр.