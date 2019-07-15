Накануне стало известно об ужасающем происшествии. В ДТП разбился популярный участник проекта Дом-2 Александр Гобозов.

Накануне стало известно об ужасающем происшествии. В ДТП разбился популярный участник проекта "Дом-2" Александр Гобозов.Мужчина внезапно пропал из социальных сетей. Поклонники уже начали переживать, как вдруг он заявил о себе.В своем Instagram-аккаунте Гобозов выложил снимок, который просто шокировал фанатов. Перебинтованная голова, побитое лицо, правый глаз опух и не открывается. Именно в таком состоянии шоумен предстал перед фолловерами.Как оказалось, Александр попал в серьезную аварию. Он как раз рассказал об этом под новым постом."Многим было интересно, что со мной и куда я пропал. Так вот, просто я попал в аварию и пролежал в больнице 10 дней. Сейчас со мной все в порядке, я выписался, чувствую себя хорошо", – поделился участник телестройки.Отметим, более он не стал раскрывать никаких подробностей об аварии. Более того, он отключил возможность комментировать пост, что совсем на него не похоже.Напомним, у Александра есть сын Роберт, которому ему подарила экс-супруга Алиана Устиненко. Пара неоднократно пыталась сохранить отношения, но девушка так и не смогла принять нескончаемую ложь и гулянки мужа.