Денис Зернов впервые отреагировал на слухи об отношениях с поющей ведущей. Спортсмен рассказал, кем для него является Ольга Бузова.

Денис Зерноввпервые отреагировал на слухи об отношениях с поющей ведущей. Спортсменрассказал, кем для него является Ольга Бузова.Хоккеист сообщил, что даже не общался созвездой лично. Он заявил, что любовную историюим приписали журналисты.По словамЗернова, однажды, правда, Ольга Бузова пришла на игру хоккейного клуба "Авангард",членом которого он является, в свитере с его номером. "Вот послеэтого и началось все. Уж не знаю, где она его взяла", – цитируетспортсмена "Спорт-Экспресс".Более того,Денис Зернов даже не знал, что Ольга Бузова обращалась к руководствуего клуба и интересовалась самочувствием хоккеиста, когдаон получил травму. Спортсмен посетовал, что певица могла бы егопрорекламировать в Instagram, поскольку у него мало подписчиков.Ранее Ольга Бузова ответила на вопросы поклонников в Instagram. Среди прочих были икасающиеся расставания ведущей с футболистом Дмитрием Тарасовым. Так, у нееспросили, была ли она счастлива в браке. ответила: "Очень. Ялюбила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь..."Певица до последнего надеялась на примирение и воссоединение с супругом.Как писали "Дни.ру", призналась, что не сразу узнала о наличии другой женщины в жизни любимого. Она до сих пор непонимает, почему Тарасов так подло с ней поступил.