Запрещенное вещество он перелил в шприц и передал знакомому
Запрещенное вещество он перелил в шприц и передал знакомому
Жителя Камешковского района обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств.
В мае этого года на своей кухне мужчина изготовил раствор, содержащий в своем составе наркотик, перелил его в шприц и передал знакомому. Об этом узнали сотрудники уголовного розыска.
В совершении аналогичного преступления обвиняют и жителя Гороховецкого района.
В июне текущего года полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев их, стал прятать за спиной пакет.
Экспертиза показала, что в пакете находилась конопля, массой более 330 граммов. Мужчина рассказал, что собрал дикорастущую коноплю для себя.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что уголовные дела переданы в суд.