Запрещенное вещество он перелил в шприц и передал знакомому

Запрещенное вещество он перелил в шприц и передал знакомомуЖителя Камешковского района обвиняют в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств.В мае этого года на своей кухне мужчина изготовил раствор, содержащий в своем составе наркотик, перелил его в шприц и передал знакомому. Об этом узнали сотрудники уголовного розыска.В совершении аналогичного преступления обвиняют и жителя Гороховецкого района.В июне текущего года полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев их, стал прятать за спиной пакет.Экспертиза показала, что в пакете находилась конопля, массой более 330 граммов. Мужчина рассказал, что собрал дикорастущую коноплю для себя.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что уголовные дела переданы в суд.