Король
российской эстрады поделился новостью на страничке своей дочери Аллы-Виктории в
Instagram. Филипп Киркоров сообщил, что у них появились новые члены семьи.
Король
российской эстрады поделился новостью на страничке своей дочери Аллы-Виктории в
Instagram. Филипп Киркоров сообщил, что у них появились новые члены семьи.
Артист
опубликовал трогательный видеоролик. "В нашей семье прибавление! + 3 зайки! (Здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Давайте
придумаем имена вместе!" – подписал кадры певец.
На видео
семилетние Алла-виктория и Мартин заботятся о пушистых друзьях. В аккаунте же
сына исполнителя показан процесс выбора и покупки питомцев. Теперь Филипп
Киркоров оказались перед сложным выбором: как назвать троих новых маленьких друзей.
У подписчиков Филиппа Киркорова появилась возможность проявить свою фантазию.
"Назовите их Афоня, Бася и Дымок", "Предлагаю Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф",
"Атос, Портос и Арамис", "Одну, девочку можно назвать Джуди в честь Джуди Хопс
из мультфильма "Зверополис", – предложили поклонники Филиппа Киркорова.
Отметим, в семье певца живет пес по кличке Лоренцо породы вельш-корги. Его
несколько лет назад подарила подруга, бизнес-леди Ольга
Слуцкер.
Как писали "Дни.ру", ранее пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для него
трагически: на звезду напала лошадь. Животное захотело попробовать
льняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлось без травм.