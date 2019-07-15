Король российской эстрады поделился новостью на страничке своей дочери Аллы-Виктории в Instagram. Филипп Киркоров сообщил, что у них появились новые члены семьи.

Корольроссийской эстрады поделился новостью на страничке своей дочери Аллы-Виктории вInstagram. Филипп Киркоров сообщил, что у них появились новые члены семьи.Артистопубликовал трогательный видеоролик. "В нашей семье прибавление! + 3 зайки! (Здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Давайтепридумаем имена вместе!" – подписал кадры певец.На видеосемилетние Алла-виктория и Мартин заботятся о пушистых друзьях. В аккаунте жесына исполнителя показан процесс выбора и покупки питомцев. Теперь ФилиппКиркоров оказались перед сложным выбором: как назвать троих новых маленьких друзей.У подписчиков Филиппа Киркорова появилась возможность проявить свою фантазию."Назовите их Афоня, Бася и Дымок", "Предлагаю Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф","Атос, Портос и Арамис", "Одну, девочку можно назвать Джуди в честь Джуди Хопсиз мультфильма "Зверополис", – предложили поклонники Филиппа Киркорова.Отметим, в семье певца живет пес по кличке Лоренцо породы вельш-корги. Егонесколько лет назад подарила подруга, бизнес-леди ОльгаСлуцкер.Как писали "Дни.ру", ранее пережил шок. Ежегодное дефиле Dolce & Gabbana едва не окончилось для неготрагически: на звезду напала лошадь. Животное захотело попробоватьльняную сорочку исполнителя на зуб. К счастью, обошлось без травм.