Актриса опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки с отдыха в Ницце. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Ирина Пегова.

Актриса опубликовалана своей странице в Instagram новые снимки с отдыха в Ницце. Поклонники пришлив восторг от того, как выглядит Ирина Пегова.На фото знаменитость в купальнике и черной широкополой шляпе, но большую часть ее тела закрывает томик Константина Станиславского. Но это не помешало подписчикам Ирины Пеговой оценить ее красоту и сексуальность.Фолловеры обомлели от пляжных кадров артистки и засыпали ее комплиментами. "Вы прекрасны и чудесны!", "Суперфотки!", "Восхитительные коленки!", "Красавишна!" – высказались пользователи соцсети.Однако внимание многих подписчиков привлек задний план на одном из снимков. Дело в том, что в кадр случайно попал мужчина в цветных плавках, сообщает . "Мужик так старается, позер, живот так втягивает!", "За спиной Станиславский уже все глаза сломал!", "Вот мужик и не думал, что так попал", – посмеялись подписчики Ирины Пеговой.Ранее звезда театра и кино уже выкладывала в соцсеть фото с отдыха в Ницце. позировала на галечном пляже на фоне моря. Россияне по достоинству оценили ее пышные формы, а некоторые отметили, что после отпуска актриса обязательно не досчитает нескольких килограммов. Как писали "Дни.ру", артистка каждое утро начинает с пробежки, да и много ходит, осматривая достопримечательности.одна воспитывает 13-летнюю дочь. С мужем Дмитрием Орловым актриса развелась в 2011 году.