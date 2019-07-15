На днях некоторые СМИ распространили информацию о том, что Мария Куликова борется со смертельно опасным недугом. Якобы из-за болезни популярная актриса даже отдала сына бывшему мужу. Артистка прояснила тревожную ситуацию.

На днях некоторые СМИ распространили информацию о том, что Мария Куликова борется со смертельно опасным недугом. Якобы из-за болезни популярная актриса даже отдала сына бывшему мужу. Артистка прояснила тревожную ситуацию.С официальным заявлением Мария Куликова выступила, опубликовав видеозапись на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка сообщила, что "жива-здорова", и все у нее хорошо. Такое оптимистичное объявление Мария Куликова сделала после того, как появилась информация о том, что актриса якобы серьезно больна и, чтобы бросить все силы на лечение, отдала сына Ивана бывшему мужу, актеру Денису Матросову.Актриса отметила, что узнала о болезни от близкого родственника. "Мне прислал брат чудовищные ссылки из Интернета, как я страшно болею, страдаю. Исчезла из соцсетей, видимо, это первый признак какого-то чудовищного заболевания считается", – с улыбкой рассудила Мария Куликова.Она объяснила, что перестала регулярно постить новые публикации, решив "не засорять интернет-пространство какими-то будничными историями". Актриса рассказала: "Не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться. Скоро они будут. Все классно, не переживайте за меня. И Ваня не брошенка", – подчеркнула актриса.Мария Куликова отметила, что не скучает: находится на съемках в Киеве, а до этого работала в Минске. Впрочем, скоро артистка намерена устроить себе отдых – поехать с сыном на море.