От паводков в Иркутской области пострадали более ста населенных пунктов.

Сергей Худоногов, глава Нижнеудинского района Иркутской области, подал в отставку. 12 июля против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Это произошло после того, как в паблике "Подслушано в Нижнеудинске" появился видеоролик.На нем видно, что во дворе Худоногова находится множество техники, "штук десять, наверное, вывезли КамАЗов, газиков, уазиков", которая была привлечена туда для ликвидации последствий паводка.В комментариях пользователи отметили, что помощь обычным гражданам не оказывается, в результате им приходится очищать собственные дворы после паводка с помощью лопат. В ходе проведенной далее проверки информация подтвердилась.Напомним, что от паводков в Иркутской области пострадали более ста населенных пунктов, 25 человек погибли, 9 считаются пропавшими без вести.