Кандидат в депутаты Московской городской думы Михаил Конев обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в использовании официального сайта совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах. Это, уверен он, ничто иное как использование своего служебного положения.

Кандидат в депутаты Московской городской думы Михаил Конев обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в использовании официального сайта совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах. Это, уверен он, ничто иное как использование своего служебного положения.Михаил Конев опубликовал на своей странице в Telegram "Ход Конева" видео, в котором обвинил Илью Яшина в использовании своего служебного положения. Он рассказал, что на официальном сайте совета депутатов Красносельского округа Москвы размещены ссылки на личные социальные сети политика.В частности, через созданный и поддерживаемый на бюджетные деньги портал можно попасть на канал Яшина на YouTube, где тот регулярно публикует агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании. На записи Конев показал, где именно на сайте находится ссылка на личный блог главы муниципального округа.Подобное использование ресурса, уверен Михаил Конев, не соответствует целям портала. "Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама – коммерческая и политическая", – отметил кандидат.Он добавил, что обратился в окружной избирком с жалобой. В ней он попросил отказать Илье Яшину в регистрации в качестве кандидата на основании 11 подпункта 20 пункта статьи 31 "Избирательного кодекса города Москвы". В нем говорится о том, что основанием для отказа в регистрации кандидата является неоднократное использование тем преимуществ своего должностного или служебного положения.Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.