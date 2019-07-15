Отцу основателю группы На-на вновь угрожает опасность. По словам Бари Алибасова, ушлый сосед положил глаз на его имущество. Шоумен появился в студии программы Пусть говорят Первого канала.

Отцу основателю группы "На-на" вновь угрожает опасность. Пословам Бари Алибасова, ушлый сосед положил глаз на его имущество. Шоуменпоявился в студии программы "Пусть говорят" Первого канала.В конце 90-х Бари Алибасов решил вложить деньги внедвижимость. Шоумен обратился за помощью к другу – некому Виталию Ивановичу,на тот момент занимавшему должность заместителя руководителя Департаментажилищной политики Москвы."Он мне предложил купить квартиры. Мне хотелось, чтобы у насбыл один дом у всей группы, тут же была студия по возможности, репетиционныйкласс. Стен практически не было, были какие-то генеральные стены, основныестояли", – рассказал Алибасов редакторам ток-шоу "Пусть говорят".По словам основателя "На-на", с помощью чиновника онвыкупил три квартиры, которые объединил в одну. Так Бари Каримович и ВиталийИванович стали соседями, жили рядом, но на разных этажах.Долгое время Алибасов думал, что является собственником всегоприобретенного жилья, однако выяснилось, что часть квадратных метров оказалась оформленана другого человека – некто по фамилии Овчинников владеет одной из трех купленныхшоуменом квартир.Продюсер обратился за разъяснениями к чиновнику, однако ничегокроме обещаний переоформить жилье он не получил. Бари Алибасов многолет ходил за теперь уже экс-приятелем, уговаривал решить все миром, но успеха так и недобился.В студии программы "Пусть говорят" появился адвокатпродюсера Сергей Жорин. Юрист объяснил, почему шоумен так затянул с решениемквартирного вопроса."Бари Каримович не хотел доводить до уголовной реализацииэтого дела. И как раз за несколько недель до отравления его, он пришел ко мне вофис и говорит: "У меня нет сил ждать, подаем заявление по 159 статье(мошенничество – Прим. ред) в полицию. Потому что этот номинал, который раньшене проявлялся, он стал платить сам квартплату. Это не просто так, а для того,чтобы не возникла приобретательская давность, чтобы Алибасов все равно неоформил собственность, тем самым они гражданско-правовую составляющую отсекаюти оставляют перед нами исключительно возможность уголовной реализации", – рассказалСергей Жорин в сегодняшнем выпуске .Между тем Бари Алибасов говорит, что просто-напросто боитсясвоего соседа. Шоумен намекнул, что находится в опасности."Здесь шел ремонт, и у него возник какой-то конфликт с моейпомощницей. Она попросила его выйти, и он ее ударил по лицу. А потом стал ее покирпичам здесь, по пыли, по грязи таскать по полу и бить ногами. И если он сженщиной так себя ведет, что ему отравить меня или поджечь. Поджечь – сам сгорит,а устроить какую-то каверзу, так чтобы я наконец-то прекратил своесуществование и сделал его счастливым, ему ничего не стоит", – поведал БариАлибасов в студии .К слову, подруга шоумена – Ляна Фридман – в бедах БариАлибасова винит его супругу – актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Приятельница продюсеразаявила, что артистка приносит несчастья."Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все егобеды начались с появлением ее в его жизни", – заявила Фридман в эфире ток-шоу.