Анастасия Самбурская, ставшая популярной после роли Кристины в сериале Универ, выложила в Instagram новое фото. Актриса активно ведет социальную жизнь, постоянно выкладывая различные посты.

Анастасия Самбурская, ставшая популярной после роли Кристины в сериале "Универ", выложила в Instagram новое фото. Актриса активно ведет социальную жизнь, постоянно выкладывая различные посты.С помощью приложения Snapchat артистка накинула себе пару десятков лет. "Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить", – шутливо подписала снимок знаменитость.Фолловеры тут же атаковали звезду в комментариях. "Ужасно выглядите", "Я извиняюсь, но с возрастом ваше лицо стало намного дешевле, копите на старость!", "Бабуля", "Фотошоп или Самбурская без косметики", "Добротная алкашка получилась", – язвили злопыхатели.Те, у кого нет проблем с чувством юмора, оценили юмористический посыл и поддержали Анастасию. "Интеллигентная бабуля получилась. Сотрудница библиотеки", "Внучка не нужна?", "Ну, это не 57. Ты так если и будешь выглядеть, то ближе к 80", "Интим предлагать? 60+ дело такое", – смеялись подписчики."Глаза полные огня, как у молодушки", – отметила пользователь Сети.Отметит, ранее Настасья заявила, что покидает театр. По ее словам, она не смогла в этой сфере полностью реализовать свой творческий потенциал. Кроме того, она серьезно настроена начать карьеру певицы. уходит из театра ради карьеры певицы.