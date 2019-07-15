Сергей Глушко любит шутки с эротическим подтекстом. Шоумен, более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтером глазами.

Сергей Глушко любит шутки с эротическим подтекстом. Шоумен,более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтеромглазами.Имя дамы, оставшейся топлесс благодаря шутке Сергея Глушко,шоумен не разглашает. Верхняя часть купальника – красная в белый горошек – закрываетглаза артиста и делает его похожим на стрекозу. Но у самого Тарзана другоемнение."Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Дляэротоманов", – пояснил в подписи к фотографии артист.Подписчиков Сергея Глушко, естественно, больше всегозаинтересовало, у кого же шоумен позаимствовал предмет туалета. Большинствопредположили, что это часть купальника супруги артиста Наташи Королевой.Фолловеры переживали, что певица из-за странных шуток супруга осталась голой.Хотя, если даже бюстгальтер Сергей Глушко снял с жены, онаедва ли особо по этому поводу переживала. Наташа Королева частенькоподдерживает супруга в его выходках "на грани фола". Да и сама непрочь сняться в стиле ню – что недавно и продемонстрировала подписчикам, сделавстойку на голове голышом, напоминает "".Недавно стало известно, что у Сергея Глушко открылся кулинарный талант, и он хозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой.