Сергей Глушко любит шутки с эротическим подтекстом. Шоумен,
более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтером
глазами.
Сергей Глушко любит шутки с эротическим подтекстом. Шоумен,
более известный как Тарзан, опубликовал в Instagram снимок с завязанными бюстгальтером
глазами.
Имя дамы, оставшейся топлесс благодаря шутке Сергея Глушко,
шоумен не разглашает. Верхняя часть купальника – красная в белый горошек – закрывает
глаза артиста и делает его похожим на стрекозу. Но у самого Тарзана другое
мнение.
"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для
эротоманов", – пояснил в подписи к фотографии артист.
Подписчиков Сергея Глушко, естественно, больше всего
заинтересовало, у кого же шоумен позаимствовал предмет туалета. Большинство
предположили, что это часть купальника супруги артиста Наташи Королевой.
Фолловеры переживали, что певица из-за странных шуток супруга осталась голой.
Хотя, если даже бюстгальтер Сергей Глушко снял с жены, она
едва ли особо по этому поводу переживала. Наташа Королева частенько
поддерживает супруга в его выходках "на грани фола". Да и сама не
прочь сняться в стиле ню – что недавно и продемонстрировала подписчикам, сделав
стойку на голове голышом, напоминает "".
Недавно стало известно, что у Сергея Глушко открылся кулинарный талант, и он хозяйничает на кухне в звездном семействе. Наташа Королева жалуется, что муж жестко контролирует ее питание. Глушко уже много лет старается есть здоровую пищу и тщательно следит за собой, поэтому может похвалиться завидной фигурой.