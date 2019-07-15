Более двух тысяч тонн чугуна разлились на украинском заводе Азовсталь. В настоящее время в причинах аварии разбирается специально созданная комиссия.

Более двух тысяч тонн чугуна разлились на украинском заводе "Азовсталь". В настоящее время в причинах аварии разбирается специально созданная комиссия.Инцидент произошел еще 12 июля, когда прогорел миксер конвертерного цеха. В образовавшуюся брешь хлынул горящий металл. С последствиями аварии боролись как рабочие предприятия, так и пожарные, допущенные на территорию завода.Местные издания сообщают, что в результате происшествия никто не пострадал."Азовсталь" является крупнейшим металлургическим предприятием на Украине, мощности которого позволяют выпускать до 5,7 миллионов тонн чугуна в год.