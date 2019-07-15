Проходивший мимо неизвестный мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать ему денежные средства...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали 32-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 18-летней москвички. Девушка рассказала, что сидела вместе со своим спутником на лавочке около станции метро «Трубная» на Цветном бульваре. Неожиданно проходивший мимо неизвестный мужчина, угрожая ножом и высказывая угрозы, потребовал отдать ему денежные средства, после чего, получив требуемое, скрылся.В результате патрулирования территории полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. У злоумышленника были изъяты похищенные деньги, а также нож, который отправлен на экспертизу.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60