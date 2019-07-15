С целью информирования граждан о наиболее распространённых схемах мошенничества сотрудники полиции УВД по ТиНАО провели информационно-пропагандистскую акцию «Будьте бдительны, возможно, это мошенники!»...

В рамках акции «Будьте бдительны, возможно, это мошенники!» стражи порядка УВД по ТиНАО предупреждают и информируют жителей округа о наиболее распространённых схемах мошенничества.Необходимость принятия профилактических мер в данном направлении обусловлена ежедневным ростом преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых различными мошенническими путями. Как показывает практика, зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди, ведь они наиболее доверчивы и восприимчивы, чем, в свою очередь, пользуются злоумышленники, отлично разбирающиеся в психологии потенциальных жертв.С целью информирования граждан о наиболее распространённых схемах мошенничества сотрудники полиции УВД по ТиНАО организовали и провели по всей территории оперативного обслуживания информационно-пропагандистскую акцию «Будьте бдительны, возможно, это мошенники!».Ее цель – максимально в доступной форме рассказать гражданам о том, как зачастую действует злоумышленники, совершая хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе используя информационно-коммуникационные технологии.В ходе проведения акции сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из службы участковых уполномоченных полиции при участии органов местного самоуправления организовали на территориях оперативного обслуживания межмуниципальных отделов МВД России «Троицкий», «Московский», «Коммунарский», «Куриловское», «Щербинский», «Красносельское» г. Москвы встречи с населением, которые проходили в наиболее удобных и посещаемых в том числе и пожилыми людьми местах: домах культуры, дворовых площадках, центральных площадях поселений. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек.Полицейские рассказали жителям городов и поселений Новой Москвы, среди которых было много пенсионеров, о том, на какие уловки идут преступники, чтобы завладеть имуществом потерпевших, под какими предлогами могут войти в доверие и что необходимо предпринять, если все же стали жертвой мошенников. Особое внимание организаторы мероприятия уделили таким видам мошеннических действий, как предоставление различных социальных услуг, в том числе таких как замена фильтрового оборудования и водоснабжения в квартирах, продажа лекарственных препаратов, сообщения из медицинских учреждений о возможно тяжелых заболеваниях, снятие порчи и гадание, оформление пенсионных начислений и многих других. Не оставили без внимания полицейские и профилактику дистанционных мошенничеств, при совершении которых деньги списываются со счета банковской карты. Они порекомендовали гражданам по возможности запоминать пин-код и не сообщать свои персональные данные, а также код на оборотной стороне карты неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банков.Сотрудники полиции вручили жителям округа профилактические листовки с алгоритмом действий, в случае если они столкнуться с мошенническими действиями, а также показали специально подготовленные видеоролики с видами мошеннических действий.Жители округа, а в особенности пожилые люди от души благодарили полицейских и высказывали немало теплых слов за такие важные и необходимые встречи и обещали обязательно передать всю услышанную информацию своим близким и знакомым, чтобы уберечь их от преступных посягательств мошенников.Сотрудники полиции планируют и в дальнейшем проводить подобные встречи, чтобы охватить большую часть населения и донести до людей информацию, которая поможет избежать мошенничеств.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51- 79