Проект застройки предполагает также и благоустройство близлежащей территории

Проект застройки предполагает также и благоустройство близлежащей территорииВ центре Владимира на пересечении ул. Гагарина и Лыбедской магистрали построят 3-этажные дома. Застройку территории, где сейчас стоят заброшенные строения, согласовали в мэрии.Согласно документам, на выезде из центра появятся 2 трехэтажных дома с мансардой. В одном из домов разместят небольшой детский сад. Всего же в недвижимости на площади более 10 м² смогут поселиться 90 человек.Дома полукругом займут территорию от автосалона до моста. Проект застройки предполагает также и благоустройство близлежащей территории.