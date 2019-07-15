При проведении проверки водитель предъявил бланк водительского удостоверения, подлинность которого вызвала сомнение у инспектора ДПС...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в подделке водительского удостоверения.Сотрудники полиции в Семеновском переулке для проверки документов остановили автомобиль марки «БМВ», за рулем которого находился молодой человек.При проведении проверки водитель предъявил бланк водительского удостоверения, подлинность которого вызвала сомнение у инспектора ДПС. Водительское удостоверение было отправлено для проведения экспертизы в ЭКЦ УВД по ВАО. В результате установлено, что бланк является поддельным и не изготавливался на предприятии АО «Гознак».Дознанием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73