Ученые из ФНЦ (Федерального научного центра) пищевых систем им. В.М.
Горбатова Российской академии наук сделали открытие. Они выяснили, что в
качестве оптимального средства для людей, соблюдающих здоровый образ жизни, может
стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.
Ученые из ФНЦ (Федерального научного центра) пищевых систем им. В.М.
Горбатова Российской академии наук сделали открытие. Они выяснили, что в
качестве оптимального средства для людей, соблюдающих здоровый образ жизни, может
стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.
По данным
специалистов, топинамбур или "земляная груша" обладает универсальными
лечебными свойствами. Так, его используют в производстве лекарств, необходимых при
ожирении, для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, при заболеваниях
почек и желудочно-кишечного тракта.
Ученые считают,
что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому питанию. Ведь он
содержит ряд полезных веществ: углеводы, пектиновые вещества, витамины группы
B, аскорбиновую кислоту, β-каротин и другие. А его белок полон незаменимых
аминокислот.
Напиток на основе топинамбура
выглядит как мутная жидкость с мякотью. Авторы исследования поясняют, что для
создания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимо
топинамбура могут входить фруктовые пюре и соки. При этом содержания пюре из
топинамбура в составе должно быть 15—20%, сообщает
Специалисты уверены, что массовое
производство чудо-напитка для здоровья можно организовать на основе уже имеющихся
технологических линий по производству соков, нектаров и других напитков.