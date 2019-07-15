Ученые из ФНЦ (Федерального научного центра) пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук сделали открытие. Они выяснили, что в качестве оптимального средства для людей, соблюдающих здоровый образ жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура.

Ученые из ФНЦ (Федерального научного центра) пищевых систем им. В.М.Горбатова Российской академии наук сделали открытие. Они выяснили, что вкачестве оптимального средства для людей, соблюдающих здоровый образ жизни, можетстать безалкогольный напиток на основе топинамбура.По даннымспециалистов, топинамбур или "земляная груша" обладает универсальнымилечебными свойствами. Так, его используют в производстве лекарств, необходимых приожирении, для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, при заболеванияхпочек и желудочно-кишечного тракта.Ученые считают,что топинамбур может стать подходящим дополнением к здоровому питанию. Ведь онсодержит ряд полезных веществ: углеводы, пектиновые вещества, витамины группыB, аскорбиновую кислоту, β-каротин и другие. А его белок полон незаменимыхаминокислот.Напиток на основе топинамбуравыглядит как мутная жидкость с мякотью. Авторы исследования поясняют, что длясоздания гармоничного вкуса в полезные безалкогольные напитки помимотопинамбура могут входить фруктовые пюре и соки. При этом содержания пюре изтопинамбура в составе должно быть 15—20%, сообщаетСпециалисты уверены, что массовоепроизводство чудо-напитка для здоровья можно организовать на основе уже имеющихсятехнологических линий по производству соков, нектаров и других напитков.