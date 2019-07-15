Середина июля может выдаться жаркой для бывшего президента Украины Петра Порошенко. 17 июля политик должен прийти на допрос в Главное бюро расследований. Украинские журналисты не исключают, что визит к правоохранителям может для него арестом. Если Порошенко останется на свободе, то попытается скрыться в одной из европейских стран.

Середина июля может выдаться жаркой для бывшего президента Украины Петра Порошенко. 17 июля политик должен прийти на допрос в Главное бюро расследований. Украинские журналисты не исключают, что визит к правоохранителям может для него арестом. Если Порошенко останется на свободе, то попытается скрыться в одной из европейских стран.Одним из вероятных мест побега является Австрия, считаетполитолог Сергей Слободчук. "Они подготовили уже в Австрии запасной плацдарм,он просто переместится туда", – цитирует эксперта издание"Украина.ру".Впрочем, аналитик полагает, что американцы не допустятреального тюремного заключения Порошенко. Бывший украинский лидер был связан скураторами украинской политики в Вашингтоне, напомнил Слободчук. "И еслион окажется за решеткой, сразу выйдет масса вопросов, вдруг он что-то скажетненужное, ляпнет языком", – пояснил он.Слухи об австрийском убежище Порошенко появились в 2018году. Журналисты пытались выяснить, где тогдашний президент отдыхал с семьей впервую неделю августа. Предположили, что глава государства находился в Испании.Сообщалось, что журналистам удалось пообщаться с девушкой, похожей на одну издочерей политика.По некоторым сведениям, до Пиренейского полуострова ондобирался через Австрию. Из Киева с семьей прилетели в Вену, а оттудалетели частным самолетом в Испанию. Сам экс-президент все отрицал.Напомним, на Украине против Порошенко возбуждено пятьуголовных дел. Против него выдвинуты обвинения в коррупции, государственнойизмене, узурпации судебной власти, его считают ответственным за инцидент вКерченском проливе в ноябре прошлого года, когда моряки с нескольких украинскихсудов были задержаны российскими пограничниками.Ареста и суда над бывшим лидером Незалежной добиваетсяэкс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Он утверждает,что компромата на хватит на десятки уголовных разбирательств.