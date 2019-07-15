Середина июля может выдаться жаркой для бывшего президента Украины Петра Порошенко. 17 июля политик должен прийти на допрос в Главное бюро расследований. Украинские журналисты не исключают, что визит к правоохранителям может для него арестом. Если Порошенко останется на свободе, то попытается скрыться в одной из европейских стран.
Середина июля может выдаться жаркой для бывшего президента Украины Петра Порошенко. 17 июля политик должен прийти на допрос в Главное бюро расследований. Украинские журналисты не исключают, что визит к правоохранителям может для него арестом. Если Порошенко останется на свободе, то попытается скрыться в одной из европейских стран.
Одним из вероятных мест побега является Австрия, считает
политолог Сергей Слободчук. "Они подготовили уже в Австрии запасной плацдарм,
он просто переместится туда", – цитирует эксперта издание
"Украина.ру".
Впрочем, аналитик полагает, что американцы не допустят
реального тюремного заключения Порошенко. Бывший украинский лидер был связан с
кураторами украинской политики в Вашингтоне, напомнил Слободчук. "И если
он окажется за решеткой, сразу выйдет масса вопросов, вдруг он что-то скажет
ненужное, ляпнет языком", – пояснил он.
Слухи об австрийском убежище Порошенко появились в 2018
году. Журналисты пытались выяснить, где тогдашний президент отдыхал с семьей в
первую неделю августа. Предположили, что глава государства находился в Испании.
Сообщалось, что журналистам удалось пообщаться с девушкой, похожей на одну из
дочерей политика.
По некоторым сведениям, до Пиренейского полуострова он
добирался через Австрию. Из Киева с семьей прилетели в Вену, а оттуда
летели частным самолетом в Испанию. Сам экс-президент все отрицал.
Напомним, на Украине против Порошенко возбуждено пять
уголовных дел. Против него выдвинуты обвинения в коррупции, государственной
измене, узурпации судебной власти, его считают ответственным за инцидент в
Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда моряки с нескольких украинских
судов были задержаны российскими пограничниками.
Ареста и суда над бывшим лидером Незалежной добивается
экс-сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Он утверждает,
что компромата на хватит на десятки уголовных разбирательств.