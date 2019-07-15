Появление Марины Хлебниковой в ток-шоу Андрея Малахова обсуждают уже несколько недель. Поклонники не узнали звезду 90-х.

Появление Марины Хлебниковой в ток-шоу Андрея Малахова обсуждаютуже несколько недель. Поклонники не узнали звезду 90-х.Артистка появилась в студии программы "Привет, Андрей!",чтобы поддержать друга – продюсера Бари Алибасова. Марина Хлебникова былаоблачена в бежевое платье с рюшами, которое подчеркивало ее нездоровую худобу.Артистка напоминала человека с анорексией.Ведущего стилиста студии Dajmur Анастасию Николаеву внешнийвид знаменитости, мягко говоря, ошарашил. Хлебниковой, по ее словам, требуетсяпомощь."Если честно, меня внешний вид Хлебниковой тоже поверг вшок. Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней. Нехочется ее судить, у всех свой жизненный путь и разные проблемы, но мне за нее обидно, чтодовела себя до такого состояния. Да и в целом внешний вид выглядит весьма устаревшим: платьес рюшами – не актуальные уже давным-давно, украшения, прическа времен молодости моеймамы... Визажист всячески пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике", -отметила Анастасия Николаева.Напомним, первым о проблемах заговорилпевец Шура. Артист открыто призвал спасать артистку от алкоголизма. Поговаривают,что звезду 90-х сломала трагедия. Ее муж Антон Логинов покончил с собой вмосковской квартире. Именно певица нашла тело супруга. Горе сильно ударило по – онапопала в больницу с нервным срывом.