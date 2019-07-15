Появление Марины Хлебниковой в ток-шоу Андрея Малахова обсуждают
уже несколько недель. Поклонники не узнали звезду 90-х.
Появление Марины Хлебниковой в ток-шоу Андрея Малахова обсуждают
уже несколько недель. Поклонники не узнали звезду 90-х.
Артистка появилась в студии программы "Привет, Андрей!",
чтобы поддержать друга – продюсера Бари Алибасова. Марина Хлебникова была
облачена в бежевое платье с рюшами, которое подчеркивало ее нездоровую худобу.
Артистка напоминала человека с анорексией.
Ведущего стилиста студии Dajmur Анастасию Николаеву внешний
вид знаменитости, мягко говоря, ошарашил. Хлебниковой, по ее словам, требуется
помощь.
"Если честно, меня внешний вид Хлебниковой тоже поверг в
шок. Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней. Не
хочется ее судить, у всех свой жизненный путь и разные проблемы, но мне за нее обидно, что
довела себя до такого состояния. Да и в целом внешний вид выглядит весьма устаревшим: платье
с рюшами – не актуальные уже давным-давно, украшения, прическа времен молодости моей
мамы... Визажист всячески пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике", -
отметила Анастасия Николаева.
Напомним, первым о проблемах заговорил
певец Шура. Артист открыто призвал спасать артистку от алкоголизма. Поговаривают,
что звезду 90-х сломала трагедия. Ее муж Антон Логинов покончил с собой в
московской квартире. Именно певица нашла тело супруга. Горе сильно ударило по – она
попала в больницу с нервным срывом.