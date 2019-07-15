София Ротару совершила фатальную ошибку. Певице не следовало ввязываться в политику. Так что теперь ее отказ приезжать в Крым никого в России не волнует.

София Ротару совершила фатальную ошибку. Певице не следоваловвязываться в политику. Так что теперь ее отказ приезжать в Крым никого вРоссии не волнует.София Ротару гордится тем, что она более 10 лет живет вКиеве, а не в Крыму. Находить повод для гордости – ее право, но певица себе жеделает хуже. Артистке не стоило участвовать в политических играх."В Крым она не приезжает. Хозяин – барин, себе жеделает хуже. Природа в Крыму прекрасная, для здоровья полезная. Ей, насколько язнаю, крымский воздух очень важен. Софья Михайловна безусловно разочаровала. Вразгар провокации Порошенко с украинскими моряками в декабре 2018 года онасделала самый недальновидный ход в своей творческой карьере – отказалась отконцертов в России", – комментирует недавнее интервью Софии Ротару экспертСовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.По словам эксперта, певицу никто не тянул за язык. могла найти сотни причин для отказа от концертов, не вступая при этом на тонкийлед политики. "Могла просто не приехать на съемки "Голубыхогоньков" и новогодние корпоративы – сославшись на недомогание, любуюдругую причину могла придумать. А Ротару ввязалась в грязную политику с этимлиповым военным положением Порошенко. Именно поэтому ее приезд или не приезд вКрым в России теперь мало кого волнует. Пусть живет в Киеве и дальше", -заключил Манукян.Напомним, на днях народная артистка СССР рассказалаукраинским журналистам о своей роскошной недвижимости в Крыму. Певица заверила,что давно не живет в своем особняке. сообщила, что пересталапосещать свое крымское поместье еще до того, как в Донбассе начался вооруженныйконфликт.