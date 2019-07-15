В 25-м фильме о Джеймсе Бонде роль агента 007 сыграет британская актриса Лашана Линч.

В 25-м фильме о Джеймсе Бонде роль "агента 007" сыграет британская актриса Лашана Линч, сообщает Daily Mail.Как пишет издание, в начале картины зрители узнают, что Джеймс Бонд ушел в отставку из MI6, после чего руководство спецслужбы передало его лицензию и кодовое имя новому агенту, которую играет темнокожая Линч​​​.По данным источника газеты, фильм сохранит классический дух "бондианы" с "шикарными сценами погонь и драк", а также отразит "новую эру".Лашана Линч известна по роли Марии Рэмбо в фильме "Капитан Марвел".В продолжении "бондианы", помимо Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Название новой серии "бондианы" создатели пока держат в тайне.