Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. 7-летний Максим Гуменюк болеет острым лимфобластным лейкозом. Ему необходимо принимать препарат дазатиниб, который не предоставляется за счет госбюджета, а маме купить не по силам. Для спасения Максима не хватает 376 541 рублей.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о семилетнем Максиме Гуменюке из Иркутска.У Максима тяжелое опасное заболевание – острый лимфобластный лейкоз. Максим уже перенес несколько курсов высокодозной химиотерапии, лечение помогло выйти в стойкую ремиссию, но остается угроза рецидива. Сейчас по жизненным показаниям Максиму необходимо принимать дорогой противоопухолевый препарат дазатиниб, который не предоставляется за счет госбюджета. Маме мальчика купить лекарство не по силам.Из письма Ольги Митрофановой, мамы Максима:"Диагноз "острый лимфобластный лейкоз" сыну поставили в год и девять месяцев. Врачи сразу начали лечение, Максим прошел несколько курсов химиотерапии, но добиться ремиссии долго не удавалось. Лишь через два года болезнь отступила. Правда, ненадолго, всего лишь на четыре месяца. Максима обследовали в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург) и пришли к выводу, что нужна трансплантация костного мозга. Но полностью совместимого донора найти так и не удалось, состояние сына ухудшилось, и врачи назначили Максиму противоопухолевый препарат дазатиниб. Лекарство помогло, болезнь отступила, и за три года Максим вышел в стойкую ремиссию. Сына постоянно наблюдают иркутские и питерские врачи, недавнее обследование показало, что пока все хорошо. Но дазатиниб нужно принимать и дальше по жизненным показаниям. Бесплатно лекарство не предоставляется. Раньше приобрести его нам помогали добрые люди и Русфонд – спасибо всем большое! Но сейчас лекарство заканчивается. Самой купить дорогой препарат мне не по силам. Я прошу вас, помогите!"Для спасения Максима Гуменюка не хватает 376 541 руб.Заведующий отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Кирилл Екушов (Санкт-Петербург):"Противоопухолевый препарат дазатиниб помог вывести мальчика в стадию ремиссии, что позволило обойтись без трансплантации костного мозга. Максиму необходимо продолжать данное лечение по жизненным показаниям".Стоимость лекарства 715 378 руб.164 345 руб. собрали телезрители ГТРК "Иркутск"174 492 руб. собрали читатели rusfond.ruНе хватает 376 541 руб.ПОМОЧЬ МАКСИМУРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,398 млрд руб. В 2019 году (на 11 июля) собрано 773 513 777 руб., помощь получили 1100 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.