Певица Нюша недавно стала женой и матерью, и теперь регулярно делится семейными снимками в социальных сетях. На этот раз вектор внимания переместился с дочери на старшее поколение.

Певица Нюша недавно стала женой и матерью, и теперь регулярно делится семейными снимками в социальных сетях. На этот раз вектор внимания переместился с дочери на старшее поколение.Исполнительница опубликовала в Stories в своем Instagram видео. Она решила подшутить над свои дедушкой и с помощью приложения Snapchat подставила ему уши. Он очень удивился, так как раньше не видел ничего подобного."А это что у меня такое на носу? Или это у тебя там? А для чего это? Просто смешно чтобы было?", – засыпал Нюшу вопросами пожилой мужчина.А вот мама музыкантши уже знакома с такими инновациями. Поэтому она с удовольствием начала подыгрывать, громко лая, будто она и правда маленькая собачка. Нюша с родительницей от души над этим посмеялись.Также артистка выложила нежный снимок с дочерью. Она поделилась, что малышке очень нравится песенка "про варенье" из мультфильма "Маша и Медведь". Как сообщает , поэтому Нюша активно учит Машин репертуар наизусть. "А какие у ваших деток любимые песни?", – поинтересовалась звезда у подписчиков.