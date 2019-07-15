Грандиозное событие произойдет в жизни режиссера Резо Гигинеишвили. О свадьбе рассказала Ольга Слуцкер.

Грандиозное событие произойдет в жизни режиссера Резо Гигинеишвили. О свадьбе рассказала Ольга Слуцкер.Говорят, в конце июля сочетаются браком 37-летний режиссер Резо Гигинеишвили и 35-летняя светская львица Надежда Оболенцева. По слухам, именно к ней тот ушел от жены, младшей дочери Никиты Михалкова Надежды, которая родила ему двоих детей – дочь Нину и сына Ивана.По некоторым данным, в настоящее время влюбленные занимаются организацией торжества, на которое намерены пригласить только самых близких. Кстати, одной из них станет бизнеследи Ольга Слуцкер. "Я рада за ребят, прекрасная пара. Они заняты организационными моментами, все продумывают. Мы встречались за ужином в выходные – выглядят счастливыми и влюбленными. С подарком пока не определилась, но, скорее всего, выберу что-то полезное для дома – будущего семейного очага", – цитирует Ольгу Слуцкер . Также среди гостей заявлены Светлана Бондарчук, Матильда Шнурова, Оксана Лаврентьева и другие.Интересно, что еще зимой ходили слухи о расставании Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой. Однако вскоре пару сфотографировали вместе, что послужило доказательством примирения. Отношения Резо и Надежды начались в 2018 году. Вначале пара свою связь не афишировала, но потом влюбленные вместе появились на фестивале "Кинотавр". После этого события пара почти не расставалась.Отметим, что для обоих этот брак станет третьим. До Надежды Михалковой был женат на певице Анастасии Кочетковой, подарившей ему дочь Марусю. А Надежда Оболенцева состояла в браке с предпринимателем Денисом Михайловым, которого впоследствии назвала самой большой ошибкой в жизни, и миллионером Айратом Исхаковым, с которым рассталась два года назад.