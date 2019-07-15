Александра Яковлева пару лет назад лоб в лоб столкнулась со страшным известием – у нее диагностировали рак четвертой степени. Режиссер ремейка фильма Экипаж, в котором снялась Яковлева, и по своместительству ее близкий друг Николай Лебедев раскрыл подробности о заболевании звезды.

Александра Яковлева пару лет назад лоб в лоб столкнулась со страшным известием – у нее диагностировали рак четвертой степени. Режиссер ремейка фильма "Экипаж", в котором снялась Яковлева, и по своместительству ее близкий друг Николай Лебедев раскрыл подробности о заболевании звезды.Два года назад любимица миллионов узнала о своей болезни. Она абсолютно не была готова к этому известию, ведь впереди было столько планов. "Метастазы пошли в мозг", – заявили ей врачи, которых она попросила ничего от нее не скрывать.В какой-то период она уже перестала ходить и говорить. Онколог прогнозировал ей не более трех месяцев.Но Яковлева не хотела умирать. В итоге прошел уже не один год, а она все также блистает на сценах театров. Более того, убивающая ее опухоль внезапно остановилась в росте."Александра – человек очень сильный, с мощным стержнем", – высказался режиссер.Лебедев поведал, что больше всего ее поддерживает профессия. Она счастлива выступать на сцене. Радуется, когда люди приносят ей цветы или символические подарки. "Это дает ей силы. Притом что, конечно же, человек выкладывается полностью, вы понимаете, что такое главная роль", – рассказал близкий друг артистки.Отметим, Александра открывает свой интернет-канал в поддержку людей в кризисной ситуации. Он называется "Кордон Александры Яковлевой". Она считает, что ей нужно передать свой опыт – чтобы те, кто попал в беду, не отчаивались. "Болезнь обычно поглощает все силы организма, а главное – наше сознание. У Александры все иначе. Она бросила этому вызов. Прошла ад, боль, депрессии, отчаяние. И вернулась к себе, какой она всегда была", – цитирует Николая Лебедева "".