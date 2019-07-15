Бывшая зазноба Прохора Шаляпина родила сына. Татьяна Гудзева уверяет, что отцом ее ребенка является певец.

Бывшая зазноба Прохора Шаляпина родила сына. Татьяна Гудзевауверяет, что отцом ее ребенка является певец.Сегодня, 15 июля, в личном Instagram девушка рассказала опоявлении наследника. "А вот и Я👶🏻🙌🏻💙", – написала экс-возлюбленнаяПрохора Шаляпина, прикрепив к публикации милое видео с ребенком.Подписчикиот души поздравили Татьяну с пополнением и пожелали крепкого здоровья малышу. "Поздравляю, ждем Пусть говорят или детектор,чтоб выяснить отец ли Прохор) (орфография и пунктуация автора сохранена. –Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц.Добавим, вокруг беременности экс-возлюбленной артиста ходитмного слухов. Сама Гудзева уверяет, что родила от , однако сам певец опровергает свое возможное отцовство.Напомним, Татьяна и Прохор долгое время встречались ипланировали пожениться, однако свадьба так и не состоялась: певец ушел к экс-супругеактера Армена Джигарханяна – пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.Теперь Шаляпин и Гудзева встречаются только на съемках различныхток-шоу, где публично выясняют отношения. Судя по всему, вскоре всех насожидает новый цикл программ посвященных певцу и его бывшей избраннице. Возможно,придется делать ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.