Бывшая зазноба Прохора Шаляпина родила сына. Татьяна Гудзева
уверяет, что отцом ее ребенка является певец.
Бывшая зазноба Прохора Шаляпина родила сына. Татьяна Гудзева
уверяет, что отцом ее ребенка является певец.
Сегодня, 15 июля, в личном Instagram девушка рассказала о
появлении наследника. "А вот и Я👶🏻🙌🏻💙", – написала экс-возлюбленная
Прохора Шаляпина, прикрепив к публикации милое видео с ребенком.
Подписчики
от души поздравили Татьяну с пополнением и пожелали крепкого здоровья малышу. "Поздравляю, ждем Пусть говорят или детектор,
чтоб выяснить отец ли Прохор) (орфография и пунктуация автора сохранена. –
Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц.
Добавим, вокруг беременности экс-возлюбленной артиста ходит
много слухов. Сама Гудзева уверяет, что родила от , однако сам певец опровергает свое возможное отцовство.
Напомним, Татьяна и Прохор долгое время встречались и
планировали пожениться, однако свадьба так и не состоялась: певец ушел к экс-супруге
актера Армена Джигарханяна – пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
Теперь Шаляпин и Гудзева встречаются только на съемках различных
ток-шоу, где публично выясняют отношения. Судя по всему, вскоре всех нас
ожидает новый цикл программ посвященных певцу и его бывшей избраннице. Возможно,
придется делать ДНК-тест, чтобы доказать свою правоту.