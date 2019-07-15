Вокалистка прокомментировала выпад недоброжелателя. Певица Алсу ответила на бестактный вопрос о пластике.

Вокалистка прокомментировала выпад недоброжелателя. ПевицаАлсу ответила на бестактный вопрос о пластике.Знаменитость опубликовала в личном Instagram фото.Исполнительница позирует в свободной рубашке и белой юбке с запахом.Меж тем подписчики оценили не только наряд певицы Алсу, но иее безупречные внешние данные. Один из них прямо спросил звезду, какойпластический хирург сделал ей такой красивый нос. Знаменитость не выдержала ирезко ответила: "Родители".Слухи о том, что певица Алсу сделала ринопластику, появилисьболее 15 лет назад. Говорили, что знаменитость оперировалась в Америке. Врачинемного скорректировали форму и ширину носа звезды: исчезла небольшая горбинка,спинка носа стала гораздо уже, а кончик укоротился. Сама артистка слухи опластике категорически отрицает.Отметим, что ранее рассказывала, что освоилаочень полезный навык – коррекцию черт лица с помощью декоративной косметики. Звезданаучилась сама делать себе макияж – подчеркивать достоинства и скрыватьнедостатки.Напомним, повышенное внимание к – это следствиескандала, в который попала ее дочь Микелла Абрамова. Наследница звезды сталапобедительницей шестого сезона проекта "Голос. Дети". Многие посчитали этотрезультат несправедливым. В результате долгих разбирательств результаты аннулировали.