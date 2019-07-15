Вокалистка прокомментировала выпад недоброжелателя. Певица
Алсу ответила на бестактный вопрос о пластике.
Вокалистка прокомментировала выпад недоброжелателя. Певица
Алсу ответила на бестактный вопрос о пластике.
Знаменитость опубликовала в личном Instagram фото.
Исполнительница позирует в свободной рубашке и белой юбке с запахом.
Меж тем подписчики оценили не только наряд певицы Алсу, но и
ее безупречные внешние данные. Один из них прямо спросил звезду, какой
пластический хирург сделал ей такой красивый нос. Знаменитость не выдержала и
резко ответила: "Родители".
Слухи о том, что певица Алсу сделала ринопластику, появились
более 15 лет назад. Говорили, что знаменитость оперировалась в Америке. Врачи
немного скорректировали форму и ширину носа звезды: исчезла небольшая горбинка,
спинка носа стала гораздо уже, а кончик укоротился. Сама артистка слухи о
пластике категорически отрицает.
Отметим, что ранее рассказывала, что освоила
очень полезный навык – коррекцию черт лица с помощью декоративной косметики. Звезда
научилась сама делать себе макияж – подчеркивать достоинства и скрывать
недостатки.
Напомним, повышенное внимание к – это следствие
скандала, в который попала ее дочь Микелла Абрамова. Наследница звезды стала
победительницей шестого сезона проекта "Голос. Дети". Многие посчитали этот
результат несправедливым. В результате долгих разбирательств результаты аннулировали.