До десяти лет лишения свободы может грозить ранее судимым мужчинам, похищавшим чужие автомобили. Подмосковные полицейские, задержавшие злоумышленников, проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

Сотрудники полиции задержали москвича и жителя Химок, промышлявших кражами автомобилей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.По данным правоохранителей, ранее судимые мужчины 34 и 27 лет "используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства" в подмосковной деревне Щемилово.Злоумышленники установили на угнанное авто поддельные номера и спрятали его в специальном гараже-"отстойнике".К счастью для автовладельца, стражи порядка сработали оперативно, быстро установив личности подозреваемых, и задержав их на территории Владимирской области.В ходе осмотра помещения, арендованного злоумышленниками, была обнаружена похищенная машина, а также разнообразные запчасти от других транспортных средств, документы и личные вещи, не принадлежавшие преступникам.Полицейским известно о том, что задержанные причастны как минимум еще к одному аналогичному преступлению, в настоящее время мужчины проверяются на причастность к другим автомобильным кражам.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание по которой составляет десять лет лишения свободы.