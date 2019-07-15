Елена Ваенга отреагировала на публикации в СМИ сообщений о серьезной болезни. Востребованная певица рассекретила свой диагноз.

Елена Ваенга отреагировала на публикации в СМИ сообщений о "серьезной болезни". Востребованная певица рассекретила свой диагноз.Елене Ваенге не понравились сообщения СМИ о том, что она больна. Певица прокомментировала информацию о "серьезном недуге", которая муссировалась в прессе уже на протяжении нескольких дней. "До чего опустились СМИ, позор. Моя болезнь – это насморк, а уехала за границу я на фестиваль джазовый", – цитирует Елену Ваенгу . К тому же певица не ожидала, что информацию о якобы серьезной болезни выдаст федеральный телеканал "Россия 24".Отметим, что публикации о болезни артистки возникли после того, как та сама призналась, что заболела. Причем Елена сообщила, что намерена полететь лечиться. Слухи о плохом самочувствии Ваенги муссируются в СМИ уже несколько месяцев.По некоторым данным, проблемы со здоровьем у артистки начались в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что певица попала в больницу. Причину госпитализации не уточнила.Также из-за нездоровья певица отменила четыре концерта весной 2019 года. Тогда технический директор артистки Александр Дробыш рассказал репортерам: "Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже".Впоследствии выяснилось, что у простуда, которая самым негативным образом сказалась на голосе.