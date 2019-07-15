На своей странице в Вконтакте депутат Наталья Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о разрыве отношений с сообществом царебожников. Она подчеркнула, что никакого интервью с ней на этот счет не было.

На своей странице в "Вконтакте" депутат Наталья Поклонская прокомментировала сообщения СМИ о разрыве отношений с сообществом "царебожников". Она подчеркнула, что никакого интервью с ней на этот счет не было.После сообщений в Сети со ссылками на некие информированные источники о том, что Наталья Поклонская прервала контакты с "царебожниками" в СМИ стали появляться статьи, в которых якобы уже сама депутат подтверждала эту информацию и делилась подробностями произошедшего. О том, что происходит на самом деле она написала на своей странице в "ВКонтакте"."Официально обращаюсь к редакциям издательств, распространяющих клевету в отношении меня накануне Царских дней", – отметила Наталья Поклонская. "Под смачным заголовком "Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников" EADaily.com, Ура.ру, "Московский комсомолец" и др. СМИ публикуют "сенсационные" новости со мной в главной роли", – объяснила она своим подписчикам."Не надо ссылаться на некие "осведомленные источники". Запомните: в моем окружении нет таких. А тот, кто представляется таковым, никакого отношения ко мне не имеет!", – подчеркнула политик.От журналистов она потребовала опубликовать опровержения. Наталью Поклонскую возмутил тот факт, что СМИ, делясь сенсационными подробностями, ссылались на интервью с ней, которого не было. Депутат потребовала от всех, опубликовавших подобные статьи, дать опровержения.Отметим, ранее на портале EADaily вышла статья, в которой приводились слова Натальи Поклонской, которые она якобы сказала корреспонденту издания. В этом комментарии содержалось подтверждение факта разрыва отношений между парламентарием и "царебожниками"."Слава Богу, что удалось скинуть покров с этой духовной ловушки", – якобы подчеркнула . Также в статье содержалось утверждение, что теперь сектанты пытаются отомстить политику.Напомним, ранее СМИ писали о том, что прекратила контакты с идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Сообщалось, что их отношения испортились после того, как депутат вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.Движение "царебожников" исповедует учение о царе-искупителе. В его основе лежит убеждение в священной роли убитого последнего императора России Николая II.