Новый скандал разразился вокруг президента США Дональда Трампа. С критикой и обвинениями в ксенофобии на президента обрушились демократы после его поста в Twitter про женщин-конгрессменов этой партии, прибывших в Штаты из-за границы.

Новый скандал разразился вокруг президента США Дональда Трампа. С критикой и обвинениями в ксенофобии на президента обрушились демократы после его поста в Twitter про женщин-конгрессменов этой партии, прибывших в Штаты из-за границы. Трамп отметил, что таким политикам, приехавшим из коррумпированных стран, чье правительство является самым неспособным к управлению в мире, не стоит указывать —"самой великой нации на Земле" — как руководить страной.....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2019 г.Более того, он посоветовал таким женщинам вернуться на историческую родину и взяться за ее восстановление, тем самым показав США пример. После чего спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила его в ксенофобии, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа расистом, передает телеканал "Россия 24".