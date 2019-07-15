В увлекательном мире шоу-бизнеса ссоры и расставания перемежаются со свадьбами и новыми встречами. Все это обрастает просто невероятным колличество слухов, домыслов и смелых заявлений. Тем интереснее сталкиваться с происходящим публике. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года.

В увлекательном мире шоу-бизнеса ссоры и расставания перемежаются со свадьбами и новыми встречами. Все это обрастает просто невероятным колличество слухов, домыслов и смелых заявлений. Тем интереснее сталкиваться с происходящим публике. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года.Сегодня успешно гастролируют два ансамбля "Самоцветы" – тот, где поет Елена Преснякова и тот, в котором солирует Ирина Шачнева. Однако им удается мирно сосуществовать и избегать конкуренции.Пресняковой идет 73-й год, но она с легкостью переносит самолеты, поезда, гостиницы. "Бывает по три перелета в неделю, иногда домой даже не заезжаем, – рассказала певица. – И ведь это продолжается годами! Обидно только, что Петрович (ее муж Владимир Пресняков – старший. – Прим. ред.) в мое отсутствие плохо питается. Жаль его, ведь ест все подряд!Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 июля 2019 года, читайте в и специальных .