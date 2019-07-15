Накануне у Димы Билана состоялся очередной концерт в Московской области. Только на этот раз все не прошло гладко, выступление чуть было не остановили из-за бешеной фанатки.

Накануне у Димы Билана состоялся очередной концерт в Московской области. Только на этот раз все не прошло гладко, выступление чуть было не остановили из-за бешеной фанатки.В разгар концерта на сцену к исполнителю выбежала женщина с двумя детьми: маленьким сыном и дочерью. Неадекватное поведение поклонницы смутило певца.Тем не менее, он взял себя в руки и постарался сгладить ситуацию. Он не стал просить охрану вывести семью. Вместо этого он обнял фанатку и помог ей взять на руки младшего сына. Также он спросил у нее имя и откуда она приехала. Незнакомка представилась Ильнарой из Тольятти.Затем он добродушно обратился к девочке. Билан поинтересовался, как она себя чувствует на сцене, нравится ли ей. Конечно, малышка немного застеснялась, но дала положительный ответ. "Ну вот, мама взяла и все показала", – подметил артист.После певец начал задавать вопросы непосредственно самой женщине. Он отметил, что не хочет разыгрывать какую-то сценку или историю."Как вас занесло на сцену? Возможно, вы находитесь в стрессе?" – поинтересовался Дима.Поклонница предпочла не отвечать публично. Она подошла к Билану и начала что-то нашептывать ему на ухо.Музыкант, видя недовольную реакцию публики из-за приостановки концерта, поспешил продолжить свое выступление. Но всем было уже не до этого. Их внимание забрала незнакомка и цель ее появления на сцене. Некоторые предположили, что она просила денег. Другие пошутили, что женщина привела детей познакомиться с отцом.