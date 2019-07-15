Последствия жесткой посадки вертолета в Московской области сняли на видео. Напомним, что инцидент унес две человеческие жизни. Среди погибших - руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, обучавший президента Владимира Путина перед его полетом со стерхами.

Следственный комитет обнародовал кадры с места жесткой посадки вертолета Robinson, произошедшей днем в минувшее воскресенье, 14 июля, в районе деревни Барское-Мелечкино в Солнечногорском городском округе Подмосковья.В результате инцидента погибли два человека, в том числе — руководитель Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Напомним, что именно он обучал президента РФ Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".